        Наслідки атаки дронів на газопереробний завод “Лукойлу” у Волгоградській області: супутники фіксують пожежу

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 07:33
        Лукойл-Коробковський газопереробний завод / Фото архівне: tell-all.ru
        Лукойл-Коробковський газопереробний завод / Фото архівне: tell-all.ru

        У ніч на 9 жовтня українські дрони атакували “Лукойл-Коробковський газопереробний завод” у місті Котово Волгоградської області. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, що підтверджується супутниковими знімками.

        Про це повідомляють Telegram-канал Astra та губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

        За даними губернатора, у Котовському районі через падіння уламків збитих БпЛА сталося загоряння на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

        “У Котовському районі в результаті падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу – наразі оперативно прибулі пожежні служби на місці ліквідовують осередки загорянь”, – написав очільник регіону.

        Як уточнюють місцеві жителі, ціллю атаки став “ЛУКОЙЛ-КГПЗ” в місті Котово.

        Пожежу на території підприємства підтверджують супутникові знімки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System).

        Пожежа на території об’єкта / Фото: Скриншот NASA FIRMS

        “Коробківський газопереробний завод” – найбільше підприємством з переробки природного газу в Південному федеральному окрузі РФ. Відкритий 30 вересня 1966 року. Виробнича потужність – близько 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік. Значна частина продукції підприємства, зокрема стабільний бензин та зріджені гази, йде на експорт.

        Сяйво від пожежі / Фото: t.me/exilenova_plus

