Наслідки атаки дронів на газопереробний завод “Лукойлу” у Волгоградській області: супутники фіксують пожежу

У ніч на 9 жовтня українські дрони атакували “Лукойл-Коробковський газопереробний завод” у місті Котово Волгоградської області. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, що підтверджується супутниковими знімками.

Про це повідомляють Telegram-канал Astra та губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За даними губернатора, у Котовському районі через падіння уламків збитих БпЛА сталося загоряння на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

“У Котовському районі в результаті падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу – наразі оперативно прибулі пожежні служби на місці ліквідовують осередки загорянь”, – написав очільник регіону.

Як уточнюють місцеві жителі, ціллю атаки став “ЛУКОЙЛ-КГПЗ” в місті Котово.

Пожежу на території підприємства підтверджують супутникові знімки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System).

Пожежа на території об’єкта / Фото: Скриншот NASA FIRMS

“Коробківський газопереробний завод” – найбільше підприємством з переробки природного газу в Південному федеральному окрузі РФ. Відкритий 30 вересня 1966 року. Виробнича потужність – близько 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік. Значна частина продукції підприємства, зокрема стабільний бензин та зріджені гази, йде на експорт.