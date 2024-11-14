Наші воїни дуже ефективно спрацювали на Куп′янському напрямку – Зеленський 

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів про успішні дії Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляється у зверненны президента.

“Сьогодні головнокомандувач Сирський зробив доповідь. Як завжди, з цього починається день. Не тільки Донеччина – також Куп’янський напрямок. Наші воїни там діяли дуже ефективно. Дякую всім за витримку”.

Говорячи про південні напрямки та операції ЗСУ у Курській області, Зеленський висловив гордість за “всіх наших людей, кожен підрозділ, що утримує позиції і дає Україні можливість переконати світ”.

“Переконати, що перемога має бути на боці людей. Це саме те, заради чого бореться Україна”, – підсумував президент.