“Найголовніше в нашій роботі — дивитися за небом, щоб ми їх могли побачити. Щоб нас ніхто не засік”

Соціальна реклама

Вінничанин Віталій — водій одного з підрозділів 120-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. На службі з 25 лютого 2022 року. Нині виконує логістичні завдання на Харківському напрямку: підвіз води, продуктів та іншого необхідного, а також евакуацію поранених з позицій.

«FPV-дрони постійно нас шукають. Ми стараємося міняти маршрути, але все одно нас знаходять. Коли по рації чуємо про дрони — ховаємося, вискакуємо з машини. Стараємося сховатися подалі від техніки, тому що ворог уражає в першу чергу техніку. Мою машину знищили», — розповідає Віталій.

Реклама

Реклама

Один із бойових виходів поблизу Вовчанська запам’ятався йому найбільше. Тоді він був командиром групи. «Наше завдання було — знищувати техніку ворога, якщо він буде прориватись. Жили в підвалах, спостерігали за ворогом. Одного разу ворог підпалив будинки. Коли наші будинки почали горіти, надійшло рішення відводити хлопців — з БК, з водою, з провізією. Згодом отримали наказ повернутися на позицію. Коли повернулися, там було дуже спекотно — близько 55 градусів. Але хлопці витримали», — згадує військовослужбовець.