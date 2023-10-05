Найближчими днями в південних і північних областях очікуються дощі

У п’ятницю, 6 жовтня, вночі в Одеській, Миколаївській областях та подекуди в північних областях України, вдень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни місцями з грозами, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, удень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°; на високогір’ї Карпат уночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

У Києві в п’ятницю вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.

В Україні в суботу, 7 жовтня, без істотних опадів, лише в північно-західних і північних областях удень невеликий дощ.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів 9-14°; вдень 14-19°, у південній частині 17-22°.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

У Києві в суботу вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 16-18°.