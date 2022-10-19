Суспільство

Найближчими днями в більшості областей України пройде дощ, подекуди з мокрим снігом

19 Жовтня 2022 21:47
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Невеликий, у східній частині помірний дощ, уночі в північних областях і в Карпатах місцями з мокрим снігом очікується в Україні в четвер, 20 жовтня, повідомляє Укргідрометцентр.

Лише в західній частині, в Одеській і Миколаївській областях цього дня без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уранці та вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті до 12°; у південній частині вночі 4-9°, вдень 9-14°.

У Києві в четвер, 20 жовтня, невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.

У п’ятницю, 21 жовтня, вночі майже в усій Україні без опадів, лише вночі у східних і південно-східних областях дощ, подекуди з мокрим снігом.

Уночі та вранці в західних і північних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вночі у східних областях пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, в південних і східних областях 2-7° тепла; вдень 6-11°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 14°.

У Києві 21 жовтня без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 10°.


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