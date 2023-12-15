На вихідних в Україні очікується невеликий сніг

Удень у суботу, 16 грудня, у північній частині України очікується невеликий сніг. На решті території без суттєвих опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 12° морозу. Удень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах вночі 7-12°, удень 1-6° морозу. У Криму вночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на суботу без суттєвих опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

У неділю, 17 грудня, у північній частині країни, вдень і в центральних областях помірний мокрий сніг та дощ, у Чернігівській та Сумській областях невеликий сніг.

На решті території без суттєвих опадів.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У північно-східних, східних областях і Карпатах уночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві в неділю мокрий сніг і дощ. Температура вночі близько 0°, удень 2-4° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.