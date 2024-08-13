На Сумщині суд зобовʼязав чоловіка прочитати “Кобзар”

Жителю селища Липова Долина Сумської області призначили умовний термін та зобовʼязали прочитати “Кобзар”.

У вироку Липоводолинського районного суду повідомляється, що обвинувачений пенсіонер, маючи проросійські погляди, підтримав війну Росії проти України та схиляв інших людей до своєї позиції під час спілкування.

У квітні під час спілкування зі свідком чоловік заявив, що російські війська “вже незабаром визволять територію Сумщини від нацистів та націоналістів”, і він, мовляв, зможе стати частиною окупаційної влади.

Пенсіонер уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Вони погодилися на покарання — умовний термін.

У суді обвинувачений покаявся та заявив, що на зло озвучував сусідам та землякам проросійські тези, бо, за його словами, конфліктує з ними. Крім того, пенсіонер запевняв суд, що має проукраїнську позицію.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 с. 436-2 Кримінального кодексу України та призначив 3 роки умовного терміну.

А для формування “більш стійких проукраїнських поглядів та переконань” суд зобовʼязав жителя Сумщини прочитати “Кобзар” Тараса Шевченка. Контроль за тим, чи читатиме чоловік, поклали на орган пробації. Також із засудженого стягнули понад 6 тисяч грн за експертизу.