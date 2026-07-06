На Київщині після атаки РФ уже пʼятеро загиблих, серед поранених — двоє немовлят

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київщину зросла до пʼяти. Ще 23 людини постраждали, повідомила поліція Київської області станом на 13:10.

Серед потерпілих — двоє немовлят віком 2 та 9 місяців. Також відомо про травмування двох працівників ДСНС і двох поліцейських.

За даними поліції, у столичному регіоні пошкоджено 21 приватний будинок, 10 господарчих будівель, 4 автомобілі, магазин, приміщення відділу поліції у Вишневому та 4 службові транспортні засоби.

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Найскладнішою залишається ситуація у Вишневому. За даними ДСНС, саме там внаслідок комбінованої атаки зафіксовані загиблі та більшість постраждалих.

У місті значних руйнувань зазнали приватний житловий сектор, гаражі, складська будівля та промисловий обʼєкт.

У Бориспільському районі через падіння уламків травмований підліток 2007 року народження. У Вишгородському та Броварському районах пошкоджені приватні будинки та господарська будівля.

На місцях ударів продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки Київщини та рятувальники.

Інформація про кількість загиблих, постраждалих і пошкоджених обʼєктів оновлюється.