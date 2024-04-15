На Хмельницькій АЕС почалось будівництво енергоблоків №5, 6 за технологією Westinghouse

На Хмельницькій АЕС розпочалося будівництво п’ятого і шостого енергоблоків за американською технологією АР1000 Westinghouse, повідомляє Енергоатом.

Днями там було урочисто закладено перший куб бетону.

“Особлива риса американської технології АР1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас”, – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Посол США Бріджит Брінк зазначила, що атомна енергетика стала особливо актуальною зараз в Україні на тлі російських ударів, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні.