Економіка

На Хмельницькій АЕС почалось будівництво енергоблоків №5, 6 за технологією Westinghouse

15 Квітня 2024 12:00
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хаес
Енергоатом розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за технологією АР1000 Westinghouse на Хмельницькій АЕС. 11 квітня 2024 / Фото Енергоатом

На Хмельницькій АЕС розпочалося будівництво п’ятого і шостого енергоблоків за американською технологією АР1000 Westinghouse, повідомляє Енергоатом.

Днями там було урочисто закладено перший куб бетону.

“Особлива риса американської технології АР1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас”, – повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Посол США Бріджит Брінк зазначила, що атомна енергетика стала особливо актуальною зараз в Україні на тлі російських ударів, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні.


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