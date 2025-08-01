На Хмельниччині 12-річний школяр підірвався на невідомому предметі

У селі Жилинці на Хмельниччині 12-річний хлопець підібрав на вулиці невідомий предмет, який вибухнув у нього в руці.

Інцидент стався 1 серпня — дитина зазнала тяжких травм, зокрема травматичної ампутації пальців правої руки, повідомили у поліції Хмельницької області.

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Зазначається, що школяр — учень 8 класу — знайшов предмет на подвір’ї приватного будинку. Після вибуху на місце прибули правоохоронці, які зупинили кровотечу, наклавши джгут, до приїзду медиків.

Потерпілого госпіталізували до міської дитячої лікарні.

Правоохоронці вкотре закликають батьків пояснювати дітям небезпеку підозрілих предметів.