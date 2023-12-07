На Харківщині вже понад місяць працює обласний навчальний центр для психологів

Навчально-методичний центр для підвищення професійних навичок з питань психологічної допомоги та психосоціальної підтримки відкрили на Харківщині у листопаді.
За місяць його роботи майже 400 фахівців прослухали тренінги щодо психологічної підтримки. Центр працює на базі Харківського обласного центру соціальних служб.
Навчання тут проходять фахівці з соціальної роботи, психологи, освітяни та медики – ті, хто сьогодні залучені в інформаційно-просвітницькі заходи з ментального здоровʼя або надають соціально-психологічну послугу. Крім цього, планується створення кол-центра з питань соціально-психологічної підтримки населення.
Під час роботи центру буде розроблено методичні матеріали, якими зможуть користуватися не лише в Харківській області, а й за її межами.
Також при Харківському обласному центрі соціальних служб працює регіональна психологічна служби, до якої можна звернутися за індивідуальною консультацією: +38 068-071-99-29; +38 050-071-99-29; +38 063-071-99-29;
Крім того, в регіоні діють такі організації з надання психологічної допомоги:
- ГО «ПРОЛІСКА»: +38 066-375-56-15;
- Агентство ООН у справах біженців: 080-030-77-11;
- чеська організація «Людина в біді»: 080-021-01-60;
- БФ «Харків з тобою»: +38 097-630-73-76, +38 066 823-99-92.
- Служба турботи про психічне здоров’я БФ «Право на захист» має спеціальний психологічний телеграм-канал.