На Харківщині продовжуються роботи з розмінування територій

Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи всіх профільних відомств виявили та знешкодили більш як 150 тисяч вибухонебезпечних предметів

В пріоритеті – об’єкти критичної інфраструктури, а саме лінії електропередач (ЛЕП), газопроводи, водогони, теплотраси, котельні та громадські місця.

«Глобального гуманітарного розмінування ще не проводилось. Тому закликаємо жителів області не відвідувати ліси, поля, лісосмуги, неперевірені дороги і стежки на постраждалій та деокупованій території», – зазначив Директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

Фахівці-піротехніки зазначають, що усі постраждалі, а тим більш деокуповані території Харківщини можна вважати замінованими. Російські окупанти активно мінували оселі цивільного населення.

«Першочергово необхідно звернутися до ДСНС, Нацполіції або місцевої влади, аби піротехніки перевірили вашу оселю та прибудинкову територію. Ворог ставив розтяжки, протипіхотні міни у житлових приміщеннях, ховав міни-пастки в іграшках, побутовій техніці та меблях. Також, якщо ви знайшли предмет схожий на зброю, в жодному випадку не чіпайте його. Він також може бути замінованим», – пояснив старший викладач навчального пункту підготовки фахівців піротехнічних та інженерних підрозділів Антон Путря.

Якщо ви виявили підозрілий або вибухонебезпечний предмет, звертайтеся за телефонами 101, 102, 112, а також до представників органів місцевого самоврядування.