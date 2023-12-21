На Харківщині оголосили штормове попередження

У Харкові та області синоптики оголосили штормове попередження: у другій половині 21 грудня до 22 грудня у регіоні очікується туман, видимість складатиме 200-500 метрів.
Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності, повідомили у регіональному гідрометцентрі.
Погода на 22 грудня для Харкова та області:
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади, переважно дощ;
- Вночі слабка ожеледь. Туман, видимість 200-500 м;
- Вітер південний, вночі 5-10 м/с, вдень 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°тепла.