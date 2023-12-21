Суспільство

На Харківщині оголосили штормове попередження

21 Грудня 2023 14:51
читать на русском →

У Харкові та області синоптики оголосили штормове попередження: у другій половині 21 грудня до 22 грудня у регіоні очікується туман, видимість складатиме 200-500 метрів.

Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності, повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Погода на 22 грудня для Харкова та області:

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі опади, переважно дощ;
  • Вночі слабка ожеледь. Туман, видимість 200-500 м;
  • Вітер південний, вночі 5-10 м/с, вдень 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°тепла.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2023 13:05

Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
21 Грудня 2023 15:11

Міноборони уточнило заяву Умєрова про “мобілізацію українців з-за кордону”
21 Грудня 2023 10:42

Умєров пропонує мобілізувати українців, які перебувають за кордоном
21 Грудня 2023 07:06

Цієї ночі ППО знищила 34 із 35 “Шахедів” 
20 Грудня 2023 19:03

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки