На Донеччині окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники дитину (відео)

У Донецькій області у районі села Шандриголове російські військові розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. За інформацією українських захисників, окупанти використовують дитину для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.

Про це повідомили в Третьому армійському корпусі.

Як розповіли військові, з радіоперехоплень стало відомо, що до початку штурму Шандриголового російський командир з позивним “Балі” віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і та всіх вбивати.

Підрозділ противника увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Дівчинку викрали й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.

“Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника”, – йдеться в повідомленні.