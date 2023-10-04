МЗС України підтвердило загибель пʼятьох українців у ДТП біля Венеції

Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про те, що внаслідок падіння автобуса з туристами з дорожньої естакади в Італії загинули пʼятеро українців, ще троє травмовані.

За словами речника МЗС Олега Ніколенко, українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції.

За наявною інформацією, туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти приблизно 30 метрів. Травмованим зараз надають медичну допомогу в лікарні.

«Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті зʼясування всіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян і встановлюють звʼязок із родичами», — зазначив Ніколенко.

Аварія сталася вночі поблизу Венеції, у районі Местре. Автобус, який перевозив 40 туристів, упав з естакади на залізничне полотно, пролетівши приблизно на 15 метрів. Після цього він загорівся, ймовірно, внаслідок контакту з електричними кабелями.

Кількість жертв аварії, що сталася в Местре, становить 21 загиблий, двоє з них діти, і 15 поранених, з яких 5 у важкому стані.