Мінʼюст подав позов про конфіскацію “Миргородської” та “Моршинської” у підсанкційоного Фрідмана

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.
Мінʼюст просить ВАКС стягнути в дохід держави такі активи:
- 82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ “Страхова компанія “Альфа Страхування”;
- 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ “Альфа-Лізинг Україна”, ТОВ “Паритет Фінанс”, ТОВ “Сенс Діджитал”, ТОВ “Універсальна лізингова компанія “АЛЬФА”, якими опосередковано володіють Фрідман, Авен і Косогов;
- 100% від загальної кількості акцій ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод”, ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”, ПрАТ “Індустріальні та дистрибуційні системи”;
- 100% частки статутного капіталу ТОВ “ІДС Аква Сервіс”, ТОВ “Потужність”, ПП “ІВА”, ДП “НОВА.КОМ”;
- 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ “Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод “УКРПИВО”, якими опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.
Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, Російської Федерації та Грузії та разом з компанією Rissa Investments Limited утворюють Групу компаній “Боржомі”.