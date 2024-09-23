Суспільство

Методи дезінфекції у ветеринарії: різновиди та вибір дезінфектантів

23 Вересня 2024 07:26
  На правах реклами

Дезінфекція у ветеринарії є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення здорових умов життєдіяльності всім мешканцям території ветеринарного об’єкта (зокрема великої рогатої худоби, птиці, іншим особинам). Усі приміщення, де знаходяться тварини, а також інші об’єкти сільськогосподарського призначення вимагають дезінфекційної обробки у двох випадках: за необхідності профілактики хвороб та у разі їх виникнення. І така дезінфекція повинна проводитись виключно за допомогою правильно підібраних дезінфектантів: якісних, надійних та сертифікованих.

Види дезінфекції у ветеринарії

Вибір дезінфектантів і способів їх застосування багато в чому залежить від видів робіт, що проводяться. Дезінфекційна обробка у ветеринарії може бути:

  • Профілактичною. Проводиться планово, зазвичай двічі на рік. Під час такої маніпуляції здійснюється обробка приміщення, а також робочого інвентарю.
  • Поточною. Потрібна у разі виявлення заразнохворого поголів’я, також виконується у ветеринарних лікарнях та ізоляторах. Проводиться зазвичай не рідше одного разу на тиждень. Передбачає також обов’язкову обробку одягу та взуття співробітників ветпідприємства.
  • Заключною. Виконується після успішного придушення захворювань під час зняття карантинних обмежень. Має багатий і комплексний характер.

Усі різновиди дезінфекційних обробок у ветеринарії обов’язково доповнюються механічним очищенням всіх поверхонь у приміщенні аж до чіткого прояву кольору та структури. Тільки в цьому випадку препарати, що використовуються, будуть давати необхідний ефект.

Вибір дезінфекційних засобів у ветеринарії

Виробники пропонують різні ветеринарні дезінфекційні засоби, які можна використовувати на ветеринарних об’єктах. Основна вимога до таких дезінфектантів:

  • універсальність;
  • простота застосування;
  • можливість виготовлення робочих розчинів різної концентрації залежно від поставлених завдань;
  • безпека для тварин та людини після закінчення дезінфекційної обробки;
  • можливість застосування шляхом нанесення на поверхні різними способами (протирання, розпилення та ін.);
  • доступна ціна.

Вибираючи ветеринарні дезінфекційні засоби, слід звернути увагу до продукції перевірених виробників. Українська компанія MDM Group вже понад 20 років перебуває на ринку та продовжує постійно вдосконалюватись. У її каталозі – гарний асортимент засобів для ветеринарної дезінфекції, зокрема:

  • Вернедор. Справляється навіть зі збудниками особливо небезпечних інфекцій. Може використовуватися для виконання різних дезінфекційних заходів, зокрема поточної та заключної дезінфекції або генерального прибирання.
  • Септодор. Хороший вибір для ветеринарії може використовуватися для обробки поверхонь, лабораторного посуду, а також інструментів та спецодягу співробітників (зокрема спецокулярів). Виявляє активність щодо збудників особливо небезпечних інфекцій.
  • Септолайн. Засіб із широким спектром антимікробної активності. Підходить для різних видів дезінфекційної обробки, зокрема може використовуватися у ветеринарних приміщеннях, для обробки виробів ветеринарного призначення з різних матеріалів багаторазового та одноразового застосування.

Всі засоби MDM Group мають сертифікат якості та є простими у використанні. Детальні інструкції щодо їх застосування вказані в інструкції.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Вересня 2024 12:28

Зеленський не вірить у слова Трампа про зупинку війни 
23 Вересня 2024 10:28

Зеленський зустрівся із губернатором та сенатором Пенсильванії
23 Вересня 2024 10:09

95 ОШБ прорвали ще одну ділянку на кордоні з РФ
23 Вересня 2024 09:40

ЦАХАЛ здійснив масштабну атаку на об’єкти «Хезболли» у Лівані
23 Вересня 2024 08:24

Сили ППО збили 3 російські “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки