Методи дезінфекції у ветеринарії: різновиди та вибір дезінфектантів

Дезінфекція у ветеринарії є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення здорових умов життєдіяльності всім мешканцям території ветеринарного об’єкта (зокрема великої рогатої худоби, птиці, іншим особинам). Усі приміщення, де знаходяться тварини, а також інші об’єкти сільськогосподарського призначення вимагають дезінфекційної обробки у двох випадках: за необхідності профілактики хвороб та у разі їх виникнення. І така дезінфекція повинна проводитись виключно за допомогою правильно підібраних дезінфектантів: якісних, надійних та сертифікованих.

Види дезінфекції у ветеринарії

Вибір дезінфектантів і способів їх застосування багато в чому залежить від видів робіт, що проводяться. Дезінфекційна обробка у ветеринарії може бути:

Профілактичною. Проводиться планово, зазвичай двічі на рік. Під час такої маніпуляції здійснюється обробка приміщення, а також робочого інвентарю.

Поточною. Потрібна у разі виявлення заразнохворого поголів’я, також виконується у ветеринарних лікарнях та ізоляторах. Проводиться зазвичай не рідше одного разу на тиждень. Передбачає також обов’язкову обробку одягу та взуття співробітників ветпідприємства.

Заключною. Виконується після успішного придушення захворювань під час зняття карантинних обмежень. Має багатий і комплексний характер.

Усі різновиди дезінфекційних обробок у ветеринарії обов’язково доповнюються механічним очищенням всіх поверхонь у приміщенні аж до чіткого прояву кольору та структури. Тільки в цьому випадку препарати, що використовуються, будуть давати необхідний ефект.

Вибір дезінфекційних засобів у ветеринарії

Виробники пропонують різні ветеринарні дезінфекційні засоби, які можна використовувати на ветеринарних об’єктах. Основна вимога до таких дезінфектантів:

універсальність;

простота застосування;

можливість виготовлення робочих розчинів різної концентрації залежно від поставлених завдань;

безпека для тварин та людини після закінчення дезінфекційної обробки;

можливість застосування шляхом нанесення на поверхні різними способами (протирання, розпилення та ін.);

доступна ціна.

Вибираючи ветеринарні дезінфекційні засоби, слід звернути увагу до продукції перевірених виробників. Українська компанія MDM Group вже понад 20 років перебуває на ринку та продовжує постійно вдосконалюватись. У її каталозі – гарний асортимент засобів для ветеринарної дезінфекції, зокрема:

Вернедор. Справляється навіть зі збудниками особливо небезпечних інфекцій. Може використовуватися для виконання різних дезінфекційних заходів, зокрема поточної та заключної дезінфекції або генерального прибирання.

Септодор. Хороший вибір для ветеринарії може використовуватися для обробки поверхонь, лабораторного посуду, а також інструментів та спецодягу співробітників (зокрема спецокулярів). Виявляє активність щодо збудників особливо небезпечних інфекцій.

Септолайн. Засіб із широким спектром антимікробної активності. Підходить для різних видів дезінфекційної обробки, зокрема може використовуватися у ветеринарних приміщеннях, для обробки виробів ветеринарного призначення з різних матеріалів багаторазового та одноразового застосування.

Всі засоби MDM Group мають сертифікат якості та є простими у використанні. Детальні інструкції щодо їх застосування вказані в інструкції.