Методи дезінфекції у ветеринарії: різновиди та вибір дезінфектантів

Дезінфекція у ветеринарії є комплексом заходів, спрямованих на забезпечення здорових умов життєдіяльності всім мешканцям території ветеринарного об’єкта (зокрема великої рогатої худоби, птиці, іншим особинам). Усі приміщення, де знаходяться тварини, а також інші об’єкти сільськогосподарського призначення вимагають дезінфекційної обробки у двох випадках: за необхідності профілактики хвороб та у разі їх виникнення. І така дезінфекція повинна проводитись виключно за допомогою правильно підібраних дезінфектантів: якісних, надійних та сертифікованих.
Види дезінфекції у ветеринарії
Вибір дезінфектантів і способів їх застосування багато в чому залежить від видів робіт, що проводяться. Дезінфекційна обробка у ветеринарії може бути:
- Профілактичною. Проводиться планово, зазвичай двічі на рік. Під час такої маніпуляції здійснюється обробка приміщення, а також робочого інвентарю.
- Поточною. Потрібна у разі виявлення заразнохворого поголів’я, також виконується у ветеринарних лікарнях та ізоляторах. Проводиться зазвичай не рідше одного разу на тиждень. Передбачає також обов’язкову обробку одягу та взуття співробітників ветпідприємства.
- Заключною. Виконується після успішного придушення захворювань під час зняття карантинних обмежень. Має багатий і комплексний характер.
Усі різновиди дезінфекційних обробок у ветеринарії обов’язково доповнюються механічним очищенням всіх поверхонь у приміщенні аж до чіткого прояву кольору та структури. Тільки в цьому випадку препарати, що використовуються, будуть давати необхідний ефект.
Вибір дезінфекційних засобів у ветеринарії
Виробники пропонують різні ветеринарні дезінфекційні засоби, які можна використовувати на ветеринарних об’єктах. Основна вимога до таких дезінфектантів:
- універсальність;
- простота застосування;
- можливість виготовлення робочих розчинів різної концентрації залежно від поставлених завдань;
- безпека для тварин та людини після закінчення дезінфекційної обробки;
- можливість застосування шляхом нанесення на поверхні різними способами (протирання, розпилення та ін.);
- доступна ціна.
Вибираючи ветеринарні дезінфекційні засоби, слід звернути увагу до продукції перевірених виробників. Українська компанія MDM Group вже понад 20 років перебуває на ринку та продовжує постійно вдосконалюватись. У її каталозі – гарний асортимент засобів для ветеринарної дезінфекції, зокрема:
- Вернедор. Справляється навіть зі збудниками особливо небезпечних інфекцій. Може використовуватися для виконання різних дезінфекційних заходів, зокрема поточної та заключної дезінфекції або генерального прибирання.
- Септодор. Хороший вибір для ветеринарії може використовуватися для обробки поверхонь, лабораторного посуду, а також інструментів та спецодягу співробітників (зокрема спецокулярів). Виявляє активність щодо збудників особливо небезпечних інфекцій.
- Септолайн. Засіб із широким спектром антимікробної активності. Підходить для різних видів дезінфекційної обробки, зокрема може використовуватися у ветеринарних приміщеннях, для обробки виробів ветеринарного призначення з різних матеріалів багаторазового та одноразового застосування.
Всі засоби MDM Group мають сертифікат якості та є простими у використанні. Детальні інструкції щодо їх застосування вказані в інструкції.