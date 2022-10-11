Мессі визнано найкращим футболістом усіх часів

Нападник французького “Парі Сен-Жермен” та збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі очолив топ-100 рейтингу гравців усіх часів за версією видання FourFourTwo.

Друге місце зайняв його співвітчизник нині покійний Дієго Марадона, на третьому рядку розмістився португалець Кріштіану Роналду, який виступає за англійський “Манчестер Юнайтед”. Також у першу п’ятірку потрапили бразилець Пеле та француз Зінедін Зідан

До рейтингу також потрапили два представники радянського футболу: 31-е місце посідає воротар Лев Яшин, 52-е – Олег Блохін, які грали за московське та київське “Динамо” відповідно.

Автори рейтингу стверджують, що під час його складання зіткнулися з проблемою: кількість знакових футболістів світу значно перевищує кількість вакантних місць.