Mercedes-AMG E-class – выбор практичных людей с активной жизненной позицией

Что вы ожидаете от премиального автомобиля? Если в первую очередь важны такие качества, как мощь и практичность, то седан Mercedes Benz AMG E 63 станет оптимальным выбором. Автомобиль получил ряд важных обновлений, среди которых:
- четырехлитровый 612-мощный бензиновый двигатель;
- 10-ступенчатая коробка передач, что в совокупности с системой полного привода гарантирует быстрый, но максимально плавный разгон;
- обновленная передняя консоль с двумя спаренными информационными дисплеями;
- руль нового поколения и многое другое.
Также инженеры поработали над улучшением управления автомобиля и регулировки рабочих параметров, в том числе внедрили адаптивную систему торможения. Для плотного городского трафика это имеет особое значение.
Экстерьер авто Мерседес-АМГ Е-класса
Дизайн автомобиля претерпел существенные изменения в передней части кузова. Характерная большая решетка радиатора, хромированный бампер, а также модифицированные воздухозаборники – все это в совокупности с плоскими светодиодными фарами указывает на целеустремленный характер обновленного AMG E-Class.
Некоторым изменениям подверглась и задняя часть кузова. Двухсегментные фонари, выполненные в новом оформлении, обновленные бампер и система выпуска газов с функцией переключения и круглыми двойными насадками призваны подчеркнуть волевой и напористый характер седана. И им это полностью удается.
Мерседеса-АМГ E-класса: что ждет внутри
Интерьер премиального авто изменился довольно существенно, хотя и полностью выполнен в фирменном стиле Mercedes, а среди его ключевых элементов стоит отметить:
- переднюю цифровую панель с расположенными под одним стеклом двумя дисплеями, а также несколькими режимами отображения информации;
- центральную консоль с сенсорными элементами управления. Чувствительная панель позволяет быстро настроить управление под себя;
- новое рулевое колесо с тремя спицами и перфорированным обхватом. Сенсорные кнопки дают возможность менять динамические характеристики авто, не отвлекаясь от дороги.
Еще одна изюминка модели – эргономичные сиденья с отделкой из премиальной кожи, дизайн которых точно передает характер бренда.
Где заказать седан в Украине
«Автомобильный Дом Украина-Мерседес Бенц» является наиболее крупным официальным дилером немецкой марки в стране, предлагая:
- разные варианты комплектации нового Mercedes-AMG E-class, а также эксклюзивные опции;
- возможность самостоятельно протестировать седан;
- полноценное сервисное обслуживание;
- оригинальные комплектующие и запчасти с заводов производителя.
Познакомиться с автомобилем можно как в шоуруме салона, так и на официальном сайте компании, где представлена максимально полная информация о его характеристиках и иных особенностях.
Источник: сайт mercedes-benz.kiev.ua