Mercedes-AMG E-class – выбор практичных людей с активной жизненной позицией

Что вы ожидаете от премиального автомобиля? Если в первую очередь важны такие качества, как мощь и практичность, то седан Mercedes Benz AMG E 63 станет оптимальным выбором. Автомобиль получил ряд важных обновлений, среди которых:

четырехлитровый 612-мощный бензиновый двигатель;

10-ступенчатая коробка передач, что в совокупности с системой полного привода гарантирует быстрый, но максимально плавный разгон;

обновленная передняя консоль с двумя спаренными информационными дисплеями;

руль нового поколения и многое другое.

Также инженеры поработали над улучшением управления автомобиля и регулировки рабочих параметров, в том числе внедрили адаптивную систему торможения. Для плотного городского трафика это имеет особое значение.

Экстерьер авто Мерседес-АМГ Е-класса

Дизайн автомобиля претерпел существенные изменения в передней части кузова. Характерная большая решетка радиатора, хромированный бампер, а также модифицированные воздухозаборники – все это в совокупности с плоскими светодиодными фарами указывает на целеустремленный характер обновленного AMG E-Class.

Некоторым изменениям подверглась и задняя часть кузова. Двухсегментные фонари, выполненные в новом оформлении, обновленные бампер и система выпуска газов с функцией переключения и круглыми двойными насадками призваны подчеркнуть волевой и напористый характер седана. И им это полностью удается.

Мерседеса-АМГ E-класса: что ждет внутри

Интерьер премиального авто изменился довольно существенно, хотя и полностью выполнен в фирменном стиле Mercedes, а среди его ключевых элементов стоит отметить:

переднюю цифровую панель с расположенными под одним стеклом двумя дисплеями, а также несколькими режимами отображения информации;

центральную консоль с сенсорными элементами управления. Чувствительная панель позволяет быстро настроить управление под себя;

новое рулевое колесо с тремя спицами и перфорированным обхватом. Сенсорные кнопки дают возможность менять динамические характеристики авто, не отвлекаясь от дороги.

Еще одна изюминка модели – эргономичные сиденья с отделкой из премиальной кожи, дизайн которых точно передает характер бренда.

Где заказать седан в Украине

«Автомобильный Дом Украина-Мерседес Бенц» является наиболее крупным официальным дилером немецкой марки в стране, предлагая:

разные варианты комплектации нового Mercedes-AMG E-class, а также эксклюзивные опции;

возможность самостоятельно протестировать седан;

полноценное сервисное обслуживание;

оригинальные комплектующие и запчасти с заводов производителя.

Познакомиться с автомобилем можно как в шоуруме салона, так и на официальном сайте компании, где представлена максимально полная информация о его характеристиках и иных особенностях.

Источник: сайт mercedes-benz.kiev.ua