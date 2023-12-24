Мера Дніпра Філатова закликають віддати власний гелікоптер на потреби ЗСУ

У міського голови Дніпра Бориса Філатова є сучасний гелікоптер, який він не поспішає передавати на потреби Збройних Сил України.

Про це пише Politeka з посиланням на блогера Михайла Шнайдера.

«Чи є у мера Лондона, Нью-Йорку чи Парижу власний гелікоптер? Ні. А ось у мера Дніпра Бориса Філатова він є. Філатов вказав його в своїй декларації за 2021 рік разом із парком елітних авто та квитком в космос. І це не звичайний гелікоптер. Це Eurocopter AS350 B2 2007 року випуску, який сьогодні коштує понад $2 млн євро. Це легкий вертоліт з одним двигуном, створений із застосуванням передових технологій, який може виконувати багато різноманітних функцій – від транспортування бійців та евакуації поранених до виконання безпосередньо бойових завдань. Пан Філатов регулярно хвалиться, що допомагає ЗСУ. ЗМІ пишуть, що за 2022 рік він перерахував одній з військових частин як благодійність трохи більше 7 млн грн. Але при цьому Філатов чомусь не поспішає віддавати власний гелікоптер, який міг би принести набагато більше користі бійцям на передовій», – написав блогер.

Як пишуть ЗМІ, декларацію Бориса Філатова за 2022 рік ще немає у відкритому доступі, але відомо, що за цей період він 8 разів інформував НАЗК про суттєві зміни майнового стану. Згідно із ними, наприклад, у лютому минулого року він придбав собі мотоцикл Harley Davidson.