Машинки для шитья толстых тканей и кожи: особенности и преимущества

Выбирая швейную машинку, нужно обращать внимание на множество нюансов.

Так, для более грубых материалов (обивочных либо джинсовых, кожи и иных) разработаны такие специальные приспособления, как швейная машинка для кожи и толстых тканей. Приобрести качественное сертифицированное устройство от надежных проверенных поставщиков специального оборудования можно в ЧП Матронян: здесь действует доставка по всем регионам страны, доступны консультации по выбору и эксплуатации машинок. Обязательно предоставляется гарантия на каждое изделие, обеспечена долговечность и самой машинки, и элементов, систем внутри нее.

Выбираем машинку

Швейная машинка для работ по коже должна иметь прочные металлические узлы, а лучше, чтобы конструкция вся была из металла. Обычно плотным тканям сложно продвигаться в ходе работы машинки, поэтому для хорошего оборудования требуется специальный узел двигателя.

Для нормального прокола плотного материала электропривод играет важнейшую роль, как и толщина игл и нитей. В процессе шитья лапка должна подниматься сильнее, чем при обработке тонких образцов, а необходимая длина стежка в идеале составляет – до шести миллиметров.

В целом, швейная машинка для тяжелых тканей и кожи должна быть мощной: вариант электромеханика – от 75 Ватт, компьютеризированный – не менее 45 Ватт.

Особенности техники для работы с кожей

Скорость швейной машинки играет большую роль для профи мастериц, ценящих каждую минуту своей работы. Поэтому для них важно обращать внимание на данный параметр.

Также желательно наличие рабочей платформы в дополнение: так гораздо удобнее работать с тяжелыми тканями, они лежать на этой подставке, а не свисают, не тащат за собой все изделие.

Должны присутствовать и такие системные параметры:

наличие «шагающей лапки»;

подниматься она должна на высоту до 1,2 сантиметра;

возможность отключения транспортера – тогда можно шить ткани без любой плотности без каких-либо проблем.

Нередко оборудование комплектуется толстыми, прочными иглы, но их приобретают и дополнительно.

Швейная машинка для толстых тканей: характеристики

Подразумеваются такие нюансы:

вес машинки не должен быть ниже 8 килограммов;

требуется, чтобы у двигателя была большая мощность.

важно наличие высокого подъема лапки.

Немаловажно и наличие верхнего транспортера. Это устройство не двигается плавно, как обычная лапка, а буквально вышагивает.