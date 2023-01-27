Marlboro по прежнему современны и актуальны

Marlboro — сигаретный бренд компании Philip Morris International. Почти 30 лет они являются самой продаваемой маркой сигарет в Украине, в основном благодаря постоянному развитию и отличной поддержке со стороны розничных продавцов https://cig-poshta.in.ua/ru/, которые к тому же бесплатно могут доставить их потребителю.

Это была самая продаваемая сигарета в мире на протяжении десятилетий, и когда-то входила в десятку самых дорогих брендов в мире.

Фирменный образ «свободы и приключений», который нес Мальборо Мэн — одинокий ковбой посреди просторов Дикого Запада — достиг мега популярности.

Marlboro – с новым обликом и проверенным качеством

Успех премиального бренда в решающей степени зависит от устойчивых инвестиций в разработку инновационных продуктов. Но настоящая классика, как подтверждают многие другие всемирно успешные бренды, остается современной и актуальной только потому, что их дизайн, упаковка и коммуникации с потребителями постоянно пересматриваются и адаптируются к духу времени.

Какие типы сигарет Marlboro доступны в магазине?

На сегодняшний день в онлайн-маркете Cig-Poshta доступны все известные в Украине сигареты Marlboro: Red, Gold, Silver, Touch и др. – товар доставляется быстро и надежно.

Для курильщиков, предпочитающих мощный аромат, Red — правильный выбор. Табачная смесь сортов Вирджиния, Берли и Ориентал обеспечивает сильный, пряный вкус.

Для курильщиков, предпочитающих более мягкий аромат, лучшим выбором будет Gold. Сбалансированный вкус табака с низким содержанием никотина придает Marlboro Gold слегка пряный вкус.

Сигареты Touch и Fine Touch изготовлены без искусственных добавок, что, впрочем, не означает, что они менее вредны.

Самый легкий вариант семейства Marlboro представлен в цвете Silver. Имеет самые низкие показатели при тончайшем аромате.

Три вида табака. Краткий обзор

Табак Вирджиния: Крупнолистный табак Вирджиния дымовой сушки, Как следует из его названия, впервые был выращен в американском штате Вирджиния. Сегодня это по-прежнему важная часть сельскохозяйственного производства штата. Табак Вирджиния теперь также выращивают во многих других регионах мира, где достаточно солнца.

Табак Ориентал: Табак Ориентал, который доминировал во вкусах сигарет в начале 20-го века, представляет собой короткий, высушенный на солнце сорт, который хорошо растет на бедных каменистых почвах преимущественно на Балканах, в Центральной Азии и, в меньшей степени, на Дальнем Востоке и в Африке.

Табак Берли: происхождение названия высушенного на воздухе табака Берли, крепкого темно-коричневого табака, неясно. Считается, что производитель из Огайо, который впервые вырастил его, дал ему свое название.