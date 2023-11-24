Суспільство

Майже ₴175 мільярдів буде спрямовано на ракетне озброєння і боєприпаси наступного року – Міноборони

24 Листопада 2023 10:39
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міноборони

Одним з пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік є ракетне озброєння і боєприпаси, на які буде спрямовано близько 175 мільярдів гривень.

Про це заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МОУ.

«Один із основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік – це ракетне озброєння і боєприпаси… На цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень. На військову техніку – близько 80 мільярдів гривень», – йдеться в повідомленні.

Ще одним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки і закупівля запчастин до неї.

“Урядом перед міністерством поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками, понад 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника”, — заявив Джигир.


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