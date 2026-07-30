“Київстар” оштрафували на 17,5 млн грн за рекламу про “№1 швидкість мобільного інтернету”

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ «Київстар» на 17,5 млн грн за поширення інформації про першість оператора за швидкістю мобільного інтернету, яка могла вводити споживачів в оману.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко за результатами засідання Комітету.

Йдеться про рекламне твердження «№1 швидкість мобільного інтернету». В АМКУ встановили, що відомості про джерело дослідження, періоди проведення вимірювань і отримані середні показники розміщувалися у спосіб, який ускладнював їх одночасне сприйняття з основним рекламним повідомленням.

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Такі дії «Київстару» визнали поширенням інформації, що вводить в оману, та порушенням закону про захист від недобросовісної конкуренції.