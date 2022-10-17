Спорт

Київ не прийме найближчі матчі УПЛ

17 Жовтня 2022 15:47
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футбол

Рішенням Київської обласної військової адміністрації проведення найближчими днями матчів футбольного чемпіонату України у Києві залишається під забороною. Таке рішення продиктовано небезпекою нанесення рашистами масованих ракетних ударів, пише sport.ua.

Повідомляється, що найближчим часом дирекція Української Прем’єр-ліги ухвалить рішення щодо зміни місць проведення майбутніх матчів, які мали відбутися в Києві.

Зокрема, йдеться про поєдинок 8-го туру «Динамо» – «Металіст» (Харків), який запланований на 20 жовтня, початок – о 17:00 за київським часом.


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