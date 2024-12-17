Контррозвідка СБУ затримала “мисливців” на F-16

Контррозвідка СБУ ліквідувала агентурну мережу російського головного управління генштабу (ГРУ), яка діяла в п’яти регіонах України та збирала інформацію про Сили оборони.

У результаті спецоперації викрито 12 російських агентів і їхніх інформаторів. Серед них — дезертири, які залишили підрозділи ЗСУ й були завербовані російськими спецслужбами під час переховування від правосуддя.

Керівником мережі був резидент, який діяв на Дніпропетровщині. Для прикриття він використовував підроблені документи, зокрема фейкові посвідчення «волонтера» та «антикорупційного активіста». До своєї діяльності він залучив спільників із Запорізької, Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

Агенти збирали дані про вогневі позиції української ППО, місця розташування секретних військових аеродромів, де, за версією російських спецслужб, могли базуватися літаки F-16. Також вони намагалися ідентифікувати підприємства, що виробляють засоби радіоелектронної боротьби.

СБУ завчасно викрила діяльність агентурної групи, затримала її організатора та чотирьох ключових спільників. Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи й підроблені посвідчення.

Підроблені посвідчення, які використовували ворожі шпигуни / Фото: СБУ

Триває робота щодо притягнення до відповідальності інших учасників мережі. Затриманим загрожує від 8 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.