Жорін пояснив, чому розмови про “готовність РФ домовлятися” деморалізують військових

Говорити про перемирʼя з Росією можна буде лише після переламного моменту на полі бою. Наразі російська армія готується до продовження активної фази бойових дій.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

За його словами, нинішні розмови про нібито “готовність росіян домовлятися” не мають під собою реальних підстав.

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“Факти доводять протилежне – ворог готується до продовження активної фази бойових дій”, – заявив Жорін.

Він наголосив, що війна може зупинитися лише тоді, коли російські війська, з одного боку, повністю втратять здатність просуватися, а з іншого – нестимуть величезні втрати.

“Поки що ситуація не настільки для них критична”, – зазначив заступник командира Третього армійського корпусу.

Жорін також розкритикував постійні коментарі про можливе перемирʼя, які лунають від численних “експертів”.

На його думку, такі заяви мають деструктивний ефект, оскільки паралізують готовність людей до реальних дій і деморалізують військових.