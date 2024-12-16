Ізраїль атакував військові обʼєкти у сирійському Тартусі

У ніч на 16 грудня ізраїльська військова авіація завдала серії потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташовані ключова військово-морська база РФ та судноремонтний завод.

Про це пише The Times of Israel

Атака була спрямована на низку цілей у Тартусі та сирійській провінції Латакія. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що авіаудари влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема військово-морську базу РФ та судноремонтний завод.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини інформує, що атака зачепила підрозділи ППО та склади ракет “земля-земля”. Це були найпотужніші авіаудари по прибережному регіону Сирії з 2012 року.