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Італія передала Україні понад 20 САУ

30 Жовтня 2022 17:21
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італія, зброя

Італія передала українській армії понад двадцять самохідних артилерійських установок M109L, повідомляє італійське видання La Repubblica.

САУ M109L — це броньовані гусеничні машини з 155-міліметровою гарматою, що використовує боєприпаси НАТО.

Як пише видання, в останні роки холодної війни Італія виробила сотні таких установок, модернізувавши оригінальну американську модель, на початку тисячоліття вони були зняті з озброєння. Зазначені установки пройдуть капітальний ремонт, а потім вирушать на передову.

Журналісти повідомляють, що українська армія отримає від 20 до 30 САУ, «хоча точне число залишається у таємниці».

Видання додає, що зазначені САУ є частиною останнього пакету військової допомоги, який було узгоджено попереднім італійським урядом прем’єра Маріо Драгі.


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