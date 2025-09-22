iPhone 17 Pro: новий рівень флагмана Apple

Щороку Apple випускає на ринок оновлену лінійку iPhone. І модель 17 Pro стала логічним продовженням традиції — з акцентом на поліпшення продуктивності, фотографічних можливостей і зручності повсякденного використання. Чим саме ця версія виділяється на тлі попередників, розберемося в статті.

Дизайн і матеріали

Зовні смартфон зберіг впізнавану естетику, але Apple зробила ряд практичних кроків. Корпус виконаний з алюмінію, а спереду і ззаду використовується Ceramic Shield другого покоління. Скло стало помітно стійкішим до подряпин і тріщин, завдяки чому пристрій довше зберігає презентабельний вигляд. Вага телефону — ~206 г.

Екран і яскравість

Флагман отримав Super Retina XDR OLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц. Основне нововведення — рекордна яскравість: до 3000 ніт у піковому режимі. Навіть у яскравий сонячний день екран залишається читабельним, а антиблікове покриття додатково підвищує комфорт використання. Для тих, хто часто працює зі смартфоном на вулиці, це одна з ключових переваг нового покоління — ціна iPhone 17 Pro повністю виправдана вже одними тільки характеристиками дисплея.

Камери: 48 мегапікселів у кожній

Apple зробила великий крок у розвитку мобільної фотографії: тепер усі три задні камери мають роздільну здатність 48 Мп:

основний модуль забезпечує високу деталізацію та покращену роботу в нічному режимі; ультраширококутний модуль дозволяє знімати пейзажі без втрати якості; телеоб’єктив забезпечує 4-кратний оптичний зум (100 мм), а також підтримує режим 8-кратного збільшення з якістю, близькою до оптичної, завдяки вдосконаленому кропу сенсора.

Фронтальна камера теж оновилася — тепер це сенсор на 18 Мп, який підтримує функцію Center Stage і поліпшену стабілізацію. Вперше реалізована можливість вести одночасний запис з фронтальної і основної камери, що буде корисно блогерам і авторам відеоконтенту.

Продуктивність і охолодження

За роботу відповідає новий процесор A19 Pro, створений за 3-нм техпроцесом. Apple обіцяє до 40% приросту продуктивності в порівнянні з попереднім поколінням. Вперше в iPhone з’явилася система vapor chamber — випарна камера для відводу тепла. Це означає, що смартфон краще справляється з тривалими навантаженнями: іграми, рендерингом відео або зйомкою в 4K.

Інші особливості

При локальному відтворенні відео iPhone 17 Pro витримує до 33 годин роботи без підзарядки, що ставить його в один ряд з найбільш автономними флагманами на ринку. Швидка зарядка дозволяє заповнити приблизно 50% ємності за 20 хвилин при використанні сумісного адаптера живлення, який продається окремо. Бездротові технології MagSafe і Qi2 стали ефективнішими і підтримують підвищену потужність. Інші особливості — підтримка Wi-Fi 7 і Bluetooth нового покоління, обсяг пам’яті від 256 ГБ до 1 ТБ, захист корпусу від води і пилу за стандартом IP68. Можна сміливо сказати, що iPhone 17 Pro — найкраще рішення для тих, хто шукає професійні характеристики в невеликому корпусі.