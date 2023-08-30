Економіка

Імпорт російського скрапленого газу до ЄС бʼє рекорди – The Financial Times

30 Серпня 2023 15:28
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росія, газ

Постачання скрапленого природного газу з Росії до країн Європейського Союзу (ЄС) досягає нових висот, а в цьому плані лідерами є Бельгія та Іспанія, пише The Financial Times з посиланням на аналіз неурядової міжнародної організації Global Witness.

За сім місяців цього року імпорт скрапленого газу з Росії до країн ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

За даними Global Witness, Іспанія та Бельгія посідають друге і третє місця у списку найбільших світових імпортерів скрапленого природного газу.

Попри заяви про намір ЄС до 2027 року відмовитися від використання російського вугілля, цього року ЄС планує імпортувати найвищі обсяги скрапленого газу з Росії. Зауважується, що таке стрімке зростання імпорту пояснюється тим, що в минулому ЄС мало незначні обсяги імпорту скрапленого газу через залежність від газу з Росії.

Global Witness вказує, що цей приріст в імпорті значно перевищує середній світовий приріст в імпорті російського скрапленого газу, який становив 6%. Таким чином, імпорт скрапленого газу до ЄС збільшився на приблизно 1,7% в порівнянні з попереднім рекордним рівнем.

Вартість імпортованого скрапленого газу за ці цілі сім місяців оцінюється Global Witness на €5,29 млрд, виходячи з цін на спотовому ринку.


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