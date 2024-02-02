Ігор Бокій та Андрій Савченко масштабують бізнес 4bill і SettlePay

Представник платіжних сервісів 4bill та SettlePay Ігор Бокій і фінтех експерт, консультант зі стратегічного планування Андрій Савченко планують активно розвивати і масштабувати бізнес, незважаючи на складнощі 2023 року, повідомляють Українські новини.

Вони заявили, що минулий рік багато в чому виявився переломним для фінансової системи і платіжних компаній, які працюють на ринку.

Незважаючи на це, обидві компанії зуміли домогтися значних успіхів у розвитку та укрупненні бізнесу, створенні нових послуг і сервісів для клієнтів. Так, SettlePay UAB отримала європейську ліцензію для здійснення криптовалютних операцій. Завдяки цьому з’явилася можливість для розширення платіжних методів і встановлення кращих тарифів для фіатних операцій; партнерства із провідними крипто-мерчантами.

“Отримання ліцензії дасть змогу SettlePay ефективно взаємодіяти з європейськими ліцензованими бізнесами, включно зі сферами, які вважаються високоризиковими”, – стверджує Андрій Савченко.

На початку грудня 2023 р. користувачі платіжної системи SettlePay Wallet отримали гарну новину: криптогаманець став партнером STICPAY, провідного міжнародного e-гаманця. За словами Андрія Савченка, це двостороння взаємовигідна співпраця.

“Така інтеграція дасть змогу клієнтам STICPAY користуватися ключовою функцією нашого гаманця – crypto cashout, а клієнти SettlePay Wallet зможуть мати більше можливостей у фіаті (отримання віртуальної картки, міжнародних трансферів тощо)”, – стверджує фінтех експерт.

Своєю чергою, Ігор Бокій зазначив, що для компанії 4bill важливо розробляти та надавати інноваційні платіжні рішення для українського бізнесу. Одним із них є 4bSecure.

“Цей сервіс спрямований на підтримку мікрокредитних установ і бізнесів, яким необхідно верифікувати власників платіжних карток. 4bSecure працює через API-інтерфейс і забезпечує два типи запитів для перевірки карток у банків-емітентів, при цьому конфіденційна інформація з банківського боку не передається”, – зазначив Ігор Бокій.

За його словами, перший тип запиту дає змогу встановити у відсотковому співвідношенні, чи є особа дійсним власником картки. Другий тип, який виконується через інтеграцію з BankID, забезпечує 100% точність, за умови отримання попередньої згоди клієнта банку.

Це дає можливість істотно знизити ризики шахрайства у сфері кредитування, запобігти махінаціям із кредитами та убезпечити кредитні операції.

“Використання 4bSecure сприятиме зниженню обсягу проблемних заборгованостей, підвищуючи ефективність і надійність процесів кредитування та фінансових перерахунків на ринку України”, – стверджує представник 4bill.

Свою бізнес-стратегію Ігор Бокій вбачає у розробці унікальних фічей і платіжних методів для крипто-фіатних операцій з можливістю масштабування на міжнародні ринки. Андрій Савченко заявив, що цілком підтримує такий підхід.