Готуємо прогноз на футбол разом зі Спорт ЮА

Для підготовки якісного футбольного прогнозу для переможної ставки потрібна детальна інформація про майбутній футбольний матч, яку і буде аналізувати беттер. Знайти такі відомості можна на порталі Спорт ЮА. Він пропонує статистику для всіх топових команд і для найбільш значущих чемпіонатів з футболу, що проходять в Україні та світі.

На сайті доступна така інформація:

детальна турнірна таблиця, доступна для найбільш значущих футбольних чемпіонатів;

календар матчів із зазначенням дати та часу початку гри, що також містить результати минулих івентів;

дані про трансфери — основна увага у відповідному розділі приділена саме українському футболу.

Якщо натиснути на назву команди на сторінці чемпіонату, то відкриються 5 останніх матчів за її участю. По кожному можна переглянути короткий звіт із зазначенням основних подій, що відбулися під час гри, а також часу голів.

На випадок, якщо ви не хочете готувати прогноз самостійно або боїтеся помилитися, ЮА Спорт публікує готові прогнозні матеріали — їм присвячений цілий розділ.

Як дивитися футбольні матчі онлайн на Sports UA

До недавнього часу на Sports UA не було прямих трансляцій спортивних змагань — ресурс лише давав посилання на сторонні сайти, де є ефіри матчів. Тепер портал інтегрував відео з YouTube та деяких інших майданчиків. Це дозволило безкоштовно дивитися футбольні матчі онлайн прямо на Sports UA.

Щоб подивитися подію на порталі, знадобиться:

Перейти на Sports UA і натиснути на кнопку «Матчі» в правій верхній частині екрану. Знайти в списку гру, що цікавить, і натиснути на неї. На сторінці змагання перейти на вкладку «Відео». Запустити пряму трансляцію спортивної події і насолоджуватися переглядом.

Зверніть увагу: прямі ефіри є не для всіх змагань. Однак, якщо для якогось футбольного матчу онлайн-трансляції немає, Sports UA дає посилання на ресурс, що пропонує її переглянути. У багатьох випадках для перегляду відео на сторонніх сайтах потрібна оплата передплати. На самому спортивному порталі трансляції безкоштовні. Більш того, їх можна дивитися навіть без реєстрації.

Крім відеотрансляцій, Sports UA пропонує текстові. Звичайно, вони не дають такої ж повноти інформації, але стежити за ходом змагання з їх допомогою можна — користувач отримує для цього всю необхідну інформацію для укладення спортивного парі або просто для спостереження за матчем за участю улюбленої футбольної команди.