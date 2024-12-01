Генштаб: за добу на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень, тривають запеклі бої на кількох напрямках

Станом на 16:00 1 грудня 2024 року на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати ворога, зупиняючи його атаки та руйнуючи плани російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Обстріли прикордоння

Росія продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. Постраждали Нововасилівка, Блешня, Грем’ячка, Бачівськ, Леонівка та Карповичі.

Найзапекліші бої тривають:

Курахівський напрямок: за добу відбулося 33 бойових зіткнення поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки. 14 атак ворога наразі тривають.

за добу відбулося 33 бойових зіткнення поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки. 14 атак ворога наразі тривають. Покровський напрямок: зафіксовано 22 зіткнення, українські захисники відбили атаки поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. П’ять боїв тривають.

зафіксовано 22 зіткнення, українські захисники відбили атаки поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. П’ять боїв тривають. Времівський напрямок: ворог атакував 19 разів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки. Дев’ять боєзіткнень ще тривають.

Інші напрямки:

Харківський: відбито шість атак біля Стариці, Тихого та Вовчанська. Один бій продовжується.

відбито шість атак біля Стариці, Тихого та Вовчанська. Один бій продовжується. Куп’янський: ворог здійснив шість спроб прориву біля Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Два бої тривають.

ворог здійснив шість спроб прориву біля Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. Два бої тривають. Лиманський: росіяни шість разів атакували поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Тривають два бої.

росіяни шість разів атакували поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Тривають два бої. Краматорський: відбита атака в районі Часового Яру.

відбита атака в районі Часового Яру. Торецький: ворог п’ять разів атакував поблизу Торецька та Щербинівки. Один бій триває.

ворог п’ять разів атакував поблизу Торецька та Щербинівки. Один бій триває. Курщина: відбито шість атак із 12 зіткнень, що сталися на цьому напрямку.

Загальна ситуація

Українські сили оборони не лише стримують атаки, а й виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту та в його тилу. Водночас ситуація на інших напрямках залишається стабільною.