Суспільство

Генштаб підтвердив втрату F-16: для зʼясування причин аварії призначена комісія
29 Серпня 2024 19:55
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війна
Український винищувач F-16 / Фото: Офіс президента

Під час відбиття масованого російського ракетного обстрілу у понеділок, 26 серпня, був втрачений один з нещодавно отриманих Україною літаків F-16.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

“Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув”, – йдеться у повідомленні.

Для зʼясування причин аварії Міноборони призначило спеціальну комісію, яка працює в районі падіння літака.

Раніше Повітряне командування “Захід” повідомило про загибель українського пілота Олексія Меся.

Як повідомляє CNN, Месь був пілотом винищувача F-16. Про катастрофу літака раніше повідомляло американське видання WSJ.


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