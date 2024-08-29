Генштаб підтвердив втрату F-16: для зʼясування причин аварії призначена комісія

Під час відбиття масованого російського ракетного обстрілу у понеділок, 26 серпня, був втрачений один з нещодавно отриманих Україною літаків F-16.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

“Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув”, – йдеться у повідомленні.

Для зʼясування причин аварії Міноборони призначило спеціальну комісію, яка працює в районі падіння літака.

Раніше Повітряне командування “Захід” повідомило про загибель українського пілота Олексія Меся.

Як повідомляє CNN, Месь був пілотом винищувача F-16. Про катастрофу літака раніше повідомляло американське видання WSJ.