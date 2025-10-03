Харківщина та Полтавщина стали головними цілями нічної атаки рф

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила масований комбінований удар по території України, застосувавши загалом 416 засобів повітряного нападу. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Противник випустив 381 ударний безпілотник типу Shahed і «Гербера» з території Брянської, Курської, Ростовської та інших областей РФ. Крім того, було задіяно 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 21 крилату ракету «Іскандер-К» та 7 авіаційних керованих ракет Х-59/69.

Основним напрямком удару стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській та Полтавській областях. Внаслідок атаки також постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 320 цілей:

303 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інші;

12 крилатих ракет «Іскандер-К»;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Попри успішну роботу ППО, зафіксовано 18 ракетних влучань та 78 ударних БпЛА у 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у шести місцях.