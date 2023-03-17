Харківміськгаз заявив про рейдерське захоплення

Відповідна заява з’явилась на фейсбук-сторінці підприємства.

“17 березня під приводом проведення обшуку з допомогою силовиків НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» завела на підприємство критичної інфраструктури Харкова менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства”, – йдеться в повідомленні.

Компанія нагадала, що це вже третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні і друге – в Харківській області.

“Поступове захоплення акціонерним товариством «НАК «Нафтогаз України» ринку розподілу газу через власні дочірні підприємства під брендом «Газмережі» нівелює всі реформи газового ринку, які були здійснені впродовж останніх семи років. Якщо Нафтогазу вдасться втілити свої наміри, газовий ринок України буде закритий для інших гравців, що стане непереборною перепоною для його лібералізації і розвитку конкуренції”, – зауважують в АТ «Харківміськгаз».