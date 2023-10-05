Golden Boy-2023: букмекери назвали головних фаворитів за нагороду

Днями організатори популярної премії Golden Boy-2023 опублікували розширений список номінантів. В рейтинг входять 100 кращих молодих футболістів віком до 21 року, котрі виступають у європейських чемпіонатах.

Що відомо про премію

Премія Golden Boy вручається щорічно, починаючи з 2003 року. У свій час найкращими молодими футболістами в Європі визнавались такі відомі спортсмени, як Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд та інші. Минулі два роки лауреатами ставали гравці іспанської 0171Барселони» — Педрі у 2021 році та Гаві у 2022 році. Премія доволі престижна та популярна, букмекери приділяють їй увагу, щорічно визначаючи фаворитів та даючи можливість робити ставки. Деякі БК для ставок на подібні події пропонують фрібети без депозиту.

Як зазначають аналітики інформаційного порталу ua1.com.ua, цьогорічні номінанти — молоді футболісти, народженні не раніше 1 січня 2023 року, котрі вже виступають за той чи інший європейських футбольний клуб. першочергово відібрано 100 футболістів, однак на кожному наступному етапі організатори премії будуть скорочувати кількість. Перед підсумковим опитуванням має залишитись тільки 20 імен.

Переможців обирають спільно фанатським голосуванням та голосуванням журналістів провідних європейських спортивних видань. Враховуватись будуть результати (продуктивність та кількість часу на полі) зіграних матчів, починаючи зі старту ЧС-2022, та закінчуючи 21 серпня 2023 року. Додаткові бонуси футболістам дають наявні виступи за збірні національні команди та чемпіонати УЄФА. Підсумки будуть відомі вже до кінця поточного року.

ТОП-10 фаворитів цього року: чи є серед них представники УПЛ

Цьогоріч у сотню кращих потрапили 3 представники УПЛ. Це Максим Дячук з ФК «Динамо», Павло Ісенко з ФК «Ворскла» та Олександр Сапутін з ФК «Зоря».

Третій раунд голосування запустили на початку вересня, однак букмекери вже визначили для себе десятку фаворитів у цих перегонах. Їх позиція, по суті, ґрунтується на результатах фанатського опитування на офіційному сайті Tuttosport, в якому вже взяли участь понад 9 000 уболівальників.

Десятка фаворитів на сьогодні:

Гаві («Барселона»);

Джамал Мусіала («Баварія»);

Джуд Беллінгем («Реал»);

Антоніо Сілва («Бенфіка»);

Алехандро Бальде («Барселона»);

Хаві Сімонс («ПСВ»);

Флоріан Віртц («Баєр»);

Беньямін Шешко («РБ Зальцбург»);

Девайн Ренш («Аякс»);

Джорджо Скальвіні («Аталанта»).

Українські молоді футболісти не входять в перелік фаворитів премії.Найвище в рейтингу перебуває Максим Дячук — 59 місце з рейтингом 67,3, на 67 місці воротар полтавської Ворскли Павло Ісенко з рейтингом 65,1, а слідом на 68 рядку — Сапутін (65,2).