Франсуа Байру став новим премʼєром Франції 

13 грудня президент Франції Емманюель Макрон призначив прем’єр-міністром лідера центристської партії «Демократичний рух» Франсуа Байру.

Про це інформує пресслужба Єлисейського палацу у соцмережі Х.

Як зазначає France24, Байру — досвідчений політик, який раніше обіймав посаду міністра юстиції та багато років є впливовою фігурою французької політики. Він також був мером міста По на південному заході Франції та тісно співпрацював із Макроном від початку його президентської каденції у 2017 році.

Призначення Байру викликало критику з боку опозиції. У Комуністичній партії Франції його назвали «поганою новиною», а партія «Нескорена Франція» заявила про намір висунути вотум недовіри новому прем’єр-міністру.