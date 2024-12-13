Політика

Франсуа Байру став новим премʼєром Франції 
13 Грудня 2024 15:35
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Франсуа Байру / Фото з відкритих джерел

13 грудня президент Франції Емманюель Макрон призначив прем’єр-міністром лідера центристської партії «Демократичний рух» Франсуа Байру. 

Про це інформує пресслужба Єлисейського палацу у соцмережі Х.

Як зазначає France24, Байру — досвідчений політик, який раніше обіймав посаду міністра юстиції та багато років є впливовою фігурою французької політики. Він також був мером міста По на південному заході Франції та тісно співпрацював із Макроном від початку його президентської каденції у 2017 році.

 Призначення Байру викликало критику з боку опозиції. У Комуністичній партії Франції його назвали «поганою новиною», а партія «Нескорена Франція» заявила про намір висунути вотум недовіри новому прем’єр-міністру.


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