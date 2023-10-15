“Ексочільник дніпровського батальйону ТрО займався рейдерством за вказівкою Корбана”, – військовий

Підозрюваний у рейдерстві ексочільник 128 батальойну ТрО Олександр Водолазький отримував вказівки від Генадія Корбана.

Про це повідомляє From-UA з посиланням на командира відділення роти снайперів 25 ДШВ Сергія Букрєєва, який проживає у місті Дніпро.

«ДБР наступає на мафіозний клан Корбана – Філатова – Кошляка. Для свого захисту кримінальна група задіяла потужний ресурс – Юрія Бутусова, ДБР завершує розслідування рейдерських дій кишенькового начальника частини тероборони Водолазького, якого Корбан задіяв для своїх злочинів. Чому це небезпечно для Корбана. Саме у цій справі відомий своєю обережністю Дон «Коротишка» давав вказівки Водолазькому. Прикро, що фахівець із військових питань Юрій Бутусов, який мабуть багато разів проїжджав через центр міста Дніпро, «на голубом глазу» доказує що у підніжжя найскандальнішої новобудови Корбана «Маяк» повинна була знаходитись військова споруда аж на площі у 2 гектари», – написав Сергій Букрєєв.

Як повідомлялося раніше, працівники ДБР у взаємодії з поліцією повідомили про підозру ексочільнику 128 батальйону тероборони Олександру Водолазькому. Його звинувачують у рейдерстві двох торгівельних павільйонів на набережній міста Дніпро.