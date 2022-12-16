Переваги та недоліки кредитних карток

Кредитна картка стала таким самим супутником сучасної людини, як смартфон чи ноутбук. За її допомогою ви отримуєте доступ до коштів банку, при грамотному використанні яких вам не доведеться переплатити жодної гривні. На сьогодні карта з кредитним лімітом онлайн стала головним помічником у фінансових питаннях, на якого можна покластися у скрутну хвилину.

Переваги кредитних карток

Плюси кредиток краще розглядати на конкретному прикладі, в такому випадку ми зробимо це на прикладі банківської картки Sportbank:

кредитний ліміт – Спортбанк пропонує ліміт, що досягає 100 000 грн, які ви зможете використати багаторазово, за умови своєчасного погашення боргу;

пільговий період – ви зможете користуватися банківськими грошима у межах ліміту до 62 днів, не сплачуючи зовсім ніяких відсотків;

мобільна програма – функціональна програма для смартфона дозволяє виконувати безліч операцій, включаючи перекази коштів іншим користувачам кредиток, оплату в магазинах та поповнення мобільного телефону;

комісія тільки за використані кошти – на відміну від споживчого кредиту, в якому вам нараховується комісія за всю отриману суму, при використанні кредитки ви сплачуєте лише за витрачені кошти, а також у разі виходу за пільговий період.

Окремо варто відзначити онлайн карти Sportbank, які працюють за допомогою мобільного банкінгу. З ним ви зможете отримувати всі вигоди кредитки, не використовуючи саму картку, тому що весь функціонал перенесено на додаток смартфону.

Недоліки кредитних карток

До мінусів кредиток відносять досить високу відсоткову ставку, що перевищує комісію споживчого кредиту. При цьому грамотне використання картки дозволить вам не платити відсотки. Головне, не знімати готівку, розплачуючись безпосередньо карткою або через платіжні системи. Також недоліком варто назвати плату за випуск та обслуговування картки, але у випадку із кредитками від Sportbank така плата відсутня. Багато кредитних карток не передбачають зберігання власних коштів, однак і цей мінус виключено у фінансовому продукті Спортбанк. Саме тому картки цього банку мають такий попит. Резюмуючи, можна сказати, що переваги кредиток значно переважають недоліки, що й впливає на високий попит на них у населення України.