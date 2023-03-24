Економіка

Наслідки війни на Харківщині: понад 21 тис. об’єктів пошкоджені або зруйновані 21 550 об’єктів Харківської області частково або повністю зруйновані внаслідок російської агресії. Цифри на 20 березня Суспільне Харків назвали в обласному Департаменті архітектури та містобудування. 12 620 об’єктів пошкоджені частково (до 25%);

6 298 об’єктів значно пошкоджені (до 50%);

2 632 об’єкти зруйновані (до 100%); Серед об’єктів, які зазнали пошкоджень, є: Житлові будинки приватні (7399)

Житлові будинки багатоповерхові (4091)

Заклади освіти (819)

Заклади культури (371)

Дороги (345)

Заклади охорони здоров’я (282)

Адміністративні будівлі (117)

Промислові підприємства (70)

Заклади спорту (39)

Інші (8017) Найбільша кількість пошкоджених об’єктів розташована у Харкові, а також в Ізюмському районі. Поділитися:



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