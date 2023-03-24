Економіка

Наслідки війни на Харківщині: понад 21 тис. об’єктів пошкоджені або зруйновані

24 Березня 2023 11:30
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війна

21 550 об’єктів Харківської області частково або повністю зруйновані внаслідок російської агресії.

Цифри на 20 березня Суспільне Харків назвали в обласному Департаменті архітектури та містобудування.

  • 12 620 об’єктів пошкоджені частково (до 25%);
  • 6 298 об’єктів значно пошкоджені (до 50%);
  • 2 632 об’єкти зруйновані (до 100%);

Серед об’єктів, які зазнали пошкоджень, є:

  • Житлові будинки приватні (7399)
  • Житлові будинки багатоповерхові (4091)
  • Заклади освіти (819)
  • Заклади культури (371)
  • Дороги (345)
  • Заклади охорони здоров’я (282)
  • Адміністративні будівлі (117)
  • Промислові підприємства (70)
  • Заклади спорту (39)
  • Інші (8017)

Найбільша кількість пошкоджених об’єктів розташована у Харкові, а також в Ізюмському районі.


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