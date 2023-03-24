Наслідки війни на Харківщині: понад 21 тис. об’єктів пошкоджені або зруйновані

21 550 об’єктів Харківської області частково або повністю зруйновані внаслідок російської агресії.
Цифри на 20 березня Суспільне Харків назвали в обласному Департаменті архітектури та містобудування.
- 12 620 об’єктів пошкоджені частково (до 25%);
- 6 298 об’єктів значно пошкоджені (до 50%);
- 2 632 об’єкти зруйновані (до 100%);
Серед об’єктів, які зазнали пошкоджень, є:
- Житлові будинки приватні (7399)
- Житлові будинки багатоповерхові (4091)
- Заклади освіти (819)
- Заклади культури (371)
- Дороги (345)
- Заклади охорони здоров’я (282)
- Адміністративні будівлі (117)
- Промислові підприємства (70)
- Заклади спорту (39)
- Інші (8017)
Найбільша кількість пошкоджених об’єктів розташована у Харкові, а також в Ізюмському районі.
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