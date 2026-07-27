Дружина Пєскова вимагає скасувати санкції ЄС і виплатити їй €2 млн

Дружина речника президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка звернулася до Суду Європейського Союзу, вимагаючи скасувати запроваджені проти неї санкції. Вона також хоче стягнути з Ради ЄС понад €2 млн компенсації за матеріальну та репутаційну шкоду.

Про це пише Reuters із посиланням на документи, оприлюднені на офіційному сайті законодавства ЄС EUR-Lex.

Колишню олімпійську чемпіонку з фігурного катання внесли до санкційного списку Євросоюзу в червні 2022 року через дії Росії проти України. До цього ж списку потрапили донька Пєскова Єлизавета та його син Микола.

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Обмеження передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС і фінансові санкції. У Брюсселі пояснювали їх запровадження діями, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

У позові Навка стверджує, що ЄС нібито недостатньо обґрунтував причини запровадження санкцій, припустився юридичних і фактичних помилок та не довів її зв’язок із метою обмежень.

Вона вимагає від Ради Європейського Союзу відшкодування матеріальних збитків, шкоди репутації та іншої нематеріальної шкоди на загальну суму трохи більше €2 млн.

Навка народилася в радянській Україні, однак має російське громадянство.

Через Суд ЄС санкції також намагається скасувати Катерина Ігнатова — дружина керівника російської державної оборонно-промислової корпорації «Ростех» Сергія Чемезова.