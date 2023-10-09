До України повернули ще девʼятьох дітей, які перебували на окупованих територіях

До України вдалося повернути ще девʼятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей — від 5 до 14 років», — зазначив Прокудін.

За його словами, досягнути цього вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину, вивезену з тимчасово захоплених регіонів Херсонської області.