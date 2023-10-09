Суспільство

До України повернули ще девʼятьох дітей, які перебували на окупованих територіях

9 Жовтня 2023 15:50
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окупація, діти

До України вдалося повернути ще девʼятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Відтепер у комфортних умовах і психологічній безпеці житимуть п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Вік дітей — від 5 до 14 років», — зазначив Прокудін.

За його словами, досягнути цього вдалося організації Save Ukraine за підтримки Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загалом від початку 2023 року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 121 дитину, вивезену з тимчасово захоплених регіонів Херсонської області.


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