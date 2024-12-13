Суспільство

До України йде похолодання
13 Грудня 2024 14:28
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Зимовий Київ / Фото: zaiarnyi_pasha / Instagram

У суботу, 14 грудня, на всій території України прогнозується відчутне похолодання, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найближчої ночі очікується -7…-12 °C. На Тернопільщині, Хмельниччині й Вінниччині тимчасово утвориться острівець найнижчої температури повітря – подекуди до -14 °C.

Вдень в більшості областей України передбачається -2…-5 °C, а на Одещині, в Криму та на Закарпатті близько 0 °C.

Опади у суботу не очікуються, проте прогнозують південно-західний рвучкий вітер

У неділю, 15 грудня, Україну накриє хвиля потепління. Мороз почне відступати, з’явиться хмарність, а також очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Вже наступного тижня прогнозується ще тепліша погода, із максимальною температурою повітря до +2…+7 °C.


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