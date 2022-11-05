Цей час настав: ми купуємо малюку якісну зимову куртку

Цей час настав: ваша дитина більше не хоче сидіти в колясці чи слінгу під час прогулянок! У що одягнути дитину? Це питання знову і знову бентежить батьків – суперечки у соцмережах та на дитячих майданчиках не вщухають, тому ми вирішили для вас зібрати всі запитання та відповіді про дитячий одяг.

Куртки для хлопчиків на холодну пору року

Дні стають коротшими, дерева швидко втрачають все листя – це означає велику зміну не тільки у природі, а й для дитини. Крижаний вітер і перші сніжинки вимагають відповідного гардеробу, де зимова куртка для хлопчика зігріє малюків і захистить їх від низьких температур.

З цим одягом ви ідеально підготуєтеся до прохолодних температур. Виберіть теплу зимову куртку з товстим шарфом, шапкою і парою рукавичок, тоді дитина зможе насолоджуватися холодом і снігом. У магазині брендового дитячого одягу ILoveMommy є величезний вибір милих, теплих і практичних дитячих зимових курток від багатьох відомих брендів.

Зимові куртки спеціально розроблені для снігу та холоду, і вашій дитині буде добре та тепло під час її наступної подорожі. Сучасні функціональні волокна та герметичні шви забезпечують максимальний комфорт – навіть при температурах значно нижче нуля.

Міцний, зручний і модний дизайн – з високоякісними зимовими куртками ваші діти зможуть насолоджуватися холодними днями в теплі, адже любов надихає!

Як правильно вибрати зимову куртку?

Окрім типових аксесуарів, таких як рукавички, шапки та шарфи, зимова куртка є найважливішим предметом одягу взимку. Одяг гарантує, що дитина не замерзне на вулиці. Хороша зимова куртка має світловідбивачі, щоб дитину завжди було добре видно. У той же час кілька шарів повинні зберігати тепло тіла, щоб вся верхня частина тіла була захищена від холоду.

Багато зимових курток можна легко випрати в пральній машині. Однак завжди пам’ятайте про те, щоб заздалегідь прочитати інструкції з прання, щоб нічого не сталося.

Але основні правила залишаються незмінними:

перед пранням закрийте всі блискавки на куртці:

наповнювач куртки часто збивається. Ви можете сушити в сушильній машині легку зимову куртку на підкладці або пуховик разом з тенісними м’ячиками;

зимову куртку без пуху краще сушити поклавши її на устелену підлогу або на плечіках.

Дитячі зимові куртки з функціональними деталями

Зверніть увагу – якщо ваша дитина любить грати в снігу, тепла і товста зимова куртка – правильний вибір. Не тільки тепла підкладка особливо практична, але й функціональні та практичні деталі, які роблять високоякісну зимову куртку ідеальним вибором для холодних днів. Капюшон зі штучним або справжнім хутром захищає голову від холоду та вологої погоди.

Оскільки взимку темніє рано, багато курток оснащені світловідбивачами. Це покращує видимість вашої дитини в умовах поганого освітлення, наприклад по дорозі до спортивної секції чи у школу.

Інші практичні особливості дитячих зимових курток – блискавки, комір, який захищає чутливу область шиї дитини від холоду та вологи. Регульована манжета і тепла флісова підкладка особливо вигідні в бурхливу осінню і морозну зимову погоду.

Просторі передні кишені забезпечують зручність у дорозі. Пачка носових хусток, ваш мобільний телефон або кишенькові гроші: тут можна скласти всілякі дрібниці.

Найкрасивіша зимова куртка в стильному дизайні

Більшість батьків приділяють велику увагу якості та функціональності зимової куртки, а самі діти звертають увагу на колір, мотиви та дизайн. Зимові куртки для хлопчиків у ILoveMommy відповідають обом вимогам. У той час як діти отримають найкрасивішу зимову куртку, батьки будуть в захваті від практичних функцій і водонепроникного матеріалу.

Водонепроникна і функціональна зимова куртка

При покупці зимової куртки вкрай важливий матеріал. Завдяки міцній структурі мікрофібри зимові куртки, що представлені у магазині ILoveMommy, завжди зігрівають дитину. Спеціальні матеріали, такі як підкладка, бавовна та фліс, забезпечують комфортну посадку. Крім того, герметичні шви забезпечують оптимальний захист від вітру та води.

Уважно читайте опис товару на сайті інтернет-магазину ilovemommy.com.ua і обов’язково знайдете міцні, теплоізоляційні, вологостійкі, дихаючі та стійкі до атмосферних впливів куртки – сніг, дощ і холодна погода не мають шансів.