Чохли для iPhone 15: який аксесуар – найкращий?

Навіть якщо ви впевнені, що улюблений смартфон ніколи не постраждає від випадкового падіння, чохол все одно має бути у вашому користувацькому арсеналі. Адже захисний кейс – це не лише про цілісність девайса, а й про його доглянутість та стильний вигляд.

Сьогодні купити якісний чохол на айфон 15 – нескладно. А от вибрати з широкого асортименту модель, яка підійде під усі індивідуальні потреби та вподобання, – завдання “із зірочкою”. Розглянемо цікаві варіанти аксесуарів із різним функціоналом та дизайном.

Чохли-книги

Перевагою кейсів-книг є подвійний захист і багатофункціональність. Ці аксесуари створені не лише для протекції корпусу – вони також захищають екран пристрою. Зазвичай кришка в чохлі-книзі складається у підставку, тому ця категорія протекторів особливо приваблює користувачів, які люблять дивитися відео з телефону. Деякі моделі також оснащені кишенями для карток.

Накладки

Панель стала одним із найпопулярніших форм-факторів завдяки простоті та зручності. Аксесуар надягається на корпус пристрою, захищаючи його бокові грані та задню частину. Накладка повторює форму телефону, тому майже не змінює його ергономіки. Особливим попитом серед користувачів Apple користуються монохромні силіконові кейси.

З ремінцем

Наявність ремінця або шнурка значно оптимізує носіння смартфона. Відповідні чохли, як правило, мають спеціальні холдери, до яких можна пристібнути елемент. Також у сучасному асортименті існують шнурки та підвіски, які фіксуються в нижньому отворі кейсу.

З акумулятором

Цей різновид протектора стане у нагоді активним користувачам, які не завжди встигають підзаряджати девайси від електромережі. Подібні чохли зазвичай мають тверду структуру та вбудовану в корпус батарею. Принципова перевага таких аксесуарів перед повербанками – зручність користування. Кейс з акумулятором не треба брати окремо, він завжди знаходиться на телефоні. Додаткове джерело енергії також буде актуальним у довгих подорожах.

Протиударні

Дану характеристику мають чимало сучасних чохлів. Щоб обрати надійний протиударний виріб, варто орієнтуватися на моделі з полікарбонату та термополіуретану. Перший матеріал забезпечує ударостійкість усієї конструкції, другий – амортизацію.

Який із вищезгаданих аксесуарів найкращий – вирішувати лише користувачу, адже все залежить від особистих вподобань. Головне – орієнтуватися на якісні товари від перевірених виробників та обов’язково перевіряти сумісність чохла з телефоном перед покупкою.