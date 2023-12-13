Чкаловське у Харківській області можуть перейменувати у Чикаго: у громаді 12 грудня підбили підсумки громадських слухань щодо перейменування населених пунктів.

Найбільше голосів набрали варіанти для перейменування Чкаловського — Чикаго та Слобідське, розказав Суспільне Харків начальник Чкаловської СВА Сергій Котенко.

“Нами було запропоновано на вибір Слобідське і була графа — інші варіанти. Ось мешканці Чкаловського запропонували Чикаго. Але ми розуміємо, що більшість тих, хто бере участь у цьому опитуванні, — це молодь, і між собою вони так населений пункт свій називають. Якось воно так пішло, що Чкаловське — Чикаго”, — сказав Сергій Котенко.

За його словами, на розгляд у Верховну Раду будуть подавати два варіанти: Слобідське і Чикаго.

“Я думаю, що треба сьогодні бути серйозним, і варіант Слобідське це, на мій погляд, більш серйозна та слушна назва для населеного пункту”, — вважає керівник СВА.

Рішення про перейменування Чкаловського має ухвалити Верховна Рада, у селищній військовій адміністрації готують документи.