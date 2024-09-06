Суспільство

Через ворожі обстріли у Словʼянську постраждала школа, 59 будинків були пошкоджені та знищені 
6 Вересня 2024 08:46
читать на русском →
донецька область, обстріл
Наслідки атаки / Facebook

У четвер, 5 вересня внаслідок комбінованої ворожої атаки на Словʼянськ Донецької області постраждала школа, були пошкоджені або знищені 59 приватних будинків.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, майже весь учорашній день було дуже гучно у мікрорайоні Східний. “Комбінований ворожий удар. Влучання у приватні будинки. Через сильний вітер виникла масштабна пожежа. На жаль, вогонь не відразу вдалося приборкати”, – підкреслив Лях.

Працювали 20 одиниць техніки, були задіяні більше сотні спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, військової адміністрації.

Працювали 20 одиниць техніки, були задіяні більше сотні спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, військової адміністрації.


ТОП-новини
6 Вересня 2024 08:32

Через падіння уламків “Шахеда” під Львовом згоріли 4 вантажівки
6 Вересня 2024 08:39

Вже 27 Шахедів збито силами ППО , бойова робота по ще триває 
6 Вересня 2024 07:30

Атака Шахедів на Львівщину: здійнялась пожежа на складах
5 Вересня 2024 20:46

Силам оборони вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку, – Сирський
5 Вересня 2024 18:05

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки