Через ворожі обстріли у Словʼянську постраждала школа, 59 будинків були пошкоджені та знищені 

У четвер, 5 вересня внаслідок комбінованої ворожої атаки на Словʼянськ Донецької області постраждала школа, були пошкоджені або знищені 59 приватних будинків.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, майже весь учорашній день було дуже гучно у мікрорайоні Східний. “Комбінований ворожий удар. Влучання у приватні будинки. Через сильний вітер виникла масштабна пожежа. На жаль, вогонь не відразу вдалося приборкати”, – підкреслив Лях.

Працювали 20 одиниць техніки, були задіяні більше сотні спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, військової адміністрації.

Працювали 20 одиниць техніки, були задіяні більше сотні спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, військової адміністрації.