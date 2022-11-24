Британія прийняла Чорну п’ятницю з американським шаленством

Британці, звісно, ​​не святкують День подяки, але вони з ентузіазмом прийняли ще одну чудову американську святкову традицію: Чорну п’ятницю. Але здається, надто захоплено. Тепер деякі продавці у роздріб навіть намагаються вгамувати божевілля і бійку за товари з Англії, яке вони розв’язали лише через кілька років після введення всієї ідеї.

Це тому, що для нації, яка пишається своєю пристойною поведінкою, рік, що минає, був потворним (українці зараз такі: “Потворним?! Hold my beer!”)

Що відбувається?

В одному з флагманських магазинів Лондона, що входить до роздрібної мережі одну молоду жінку побачили на підлозі, яка відчайдушно трималася за 40-дюймовий телевізор зі знижкою, коли кілька підлітків намагалися його схопити.

У Міддлтоні, у Великому Манчестері, 200 покупців забарикадувалися в магазині, вимагаючи обіцяних товарів, навіть після того, як усі запаси були вичерпані.

Місцеві ЗМІ пишуть, що покупці в різних частинах країни стикалися з заторами, кусали, щипали, працювали кулаками та ногами, щоб отримати товари зі значною знижкою. Підкріплення поліції довелося викликати в магазини по всій країні.

А що ж українці?

Цього року деякі рітейлери відмовилися від Чорної п’ятниці через “втому покупців” – шопоголики не хочуть бути заручниками одного-двох днів розпродажів. Сервіс NP Shopping робить доставку онлайн-покупок з Британії зі знижками протягом року.

Для цього потрібно:

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Тим не менш, Чорна п’ятниця, схоже, залишиться в тій чи іншій формі, що змушує багатьох сумніватися, чому їхня країна, здається, так швидко прийняла огидний комерційний запій, який існує в США лише тому, що п’ятниця є святом для багатьох людей.

Дійсно, негативна реакція на Чорну п’ятницю, схоже, набирає силу в той час, коли деякі традиціоналісти вже нарікають на те, як Хелловін з його кітчевими й дурними костюмами та їстівними тістечками повільно витісняє День Гая Фокса, фестивалю, який припадає на початок листопаду.

Політики проти Чорної п’ятниці

Відчуваючи популістську ініціативу, деякі члени парламенту Британії висунули необов’язкову пропозицію в Палаті громад минулого січня проти великих роздрібних торговців, які вирішили прийняти “американський роздрібний звичай Чорної п’ятниці”, заявивши, що це посягання на громадський порядок і виснаження ресурсів поліції.

Один з член парламенту від Консервативної партії, сказав, що він підписав пропозицію після того, як кілька покупців отримали серйозні поранення під час сутичок у магазинах Чорної п’ятниці. “У країні ввічливої ​​черги деякі люди забули про британське терпіння, тому що вони були в захваті від спеціальних пропозицій”, — сказав він.

Пояснення того, як британці прийняли Чорну п’ятницю, здається, криється в суміші спритного неприборканого капіталістичного опортунізму, фетишизації американського, вибуху онлайн-магазинів і низки гігантських роздрібних торговців – Amazon, George, Asos, та Next.